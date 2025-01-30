Операторы БПЛА отдельной разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады работают по личному составу ВСУ в районе Белогоровки и Серебрянки.
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Операторы БПЛА отдельной разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады работают по личному составу ВСУ в районе Белогоровки и Серебрянки.
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