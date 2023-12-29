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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прервалась серия «Интера» из 4 побед в Серии А. «Юве» может сократить отставание до 2 очков, если обыграет «Рому»

Прервалась серия «Интера» из 4 побед в Серии А. «Юве» может сократить отставание до 2 очков, если обыграет «Рому»

В пятницу команда  Симоне Индзаги сыграла вничью с «Дженоа» (1:1). «Интер» остался на первом месте в таблице, но «Ювентус», у которого есть матч в запасе, может сократить отрыв до 2 очков, если выиграет у «Ромы» в субботу.

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