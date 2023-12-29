Прервалась серия «Интера» из 4 побед в Серии А. «Юве» может сократить отставание до 2 очков, если обыграет «Рому»

В пятницу команда Симоне Индзаги сыграла вничью с «Дженоа» (1:1). «Интер» остался на первом месте в таблице, но «Ювентус», у которого есть матч в запасе, может сократить отрыв до 2 очков, если выиграет у «Ромы» в субботу.