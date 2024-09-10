«Где мои 80444?!»

Жители Карелии сомневаются в адекватности официальных данных о средней зарплате После того как в конце августа Карелиястат сообщил, что в июне средняя зарплата в Карелии составила 80 444 рубля, соцсети взорвались.
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