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Китай

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Си Цзиньпин: В торговых войнах нет победителей

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- В торговых войнах нет победителей, а противостояние с миром приведет лишь к самоизоляции, заявил в пятницу в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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