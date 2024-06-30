Make Europe Great Again: призрак Трампа бродит по Европе и грозится взять Европарламент

Сразу несколько изданий сообщили о планах венгерского премьера Виктора Орбана, экс-премьера Чехии Бабиша и ультраправых Австрии под водительством Кикля создать собственную депутатскую группу в Европарламенте.
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