На заседании Воронежской областной Думы, которое провёл председатель парламента Юрий Матузов, депутаты одобрили поправки к Закону «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым