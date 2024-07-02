FT: Иран всеми средствами поддержит "Хезболлу" в случае войны с Израилем

Иран всеми силами поддержит шиитское движение "Хезболла", если Израиль решит воевать с Ливаном. Об этом заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью The Financial Times.