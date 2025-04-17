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Татар-информ

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Казань показала рост продаж новостроек на фоне общего спада по России

Казань показала рост продаж новостроек на фоне общего спада по России

Автор: Александра Давыдова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В первом квартале 2025 года российский рынок новостроек продемонстрировал снижение активности – в городах-миллионниках заключено 52 тыс.

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