Казань показала рост продаж новостроек на фоне общего спада по России

Автор: Александра Давыдова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В первом квартале 2025 года российский рынок новостроек продемонстрировал снижение активности – в городах-миллионниках заключено 52 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии