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"НУЖНА ГОСОХРАНА": ФРИДМАН СБЕЖАЛ ИЗ ИЗРАИЛЯ В МОСКВУ. ЧУБАЙС НА ОЧЕРЕДИ

"НУЖНА ГОСОХРАНА": ФРИДМАН СБЕЖАЛ ИЗ ИЗРАИЛЯ В МОСКВУ. ЧУБАЙС НА ОЧЕРЕДИ

Владимир Кондратьев Миллиардер и сооснователь "Альфа-групп" решил пересидеть неспокойные времена в России, против государственной политики и проведения спецоперации которой он активно выступал, вспоминая о том, что он, вообще-то, этнический украинец.

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