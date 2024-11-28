В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

Россия готова начать переговоры по Украине в том случае, если США и другие страны Запада признают безальтернативность предложения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил 14 июня на встрече с руководством МИД (вывод украинских войск с новых регионов России и отказ Киева от вступления в НАТО — прим.
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