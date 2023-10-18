Мы собрали самые эффективные способы, чем можно оттереть клей от разных поверхностей - от стекла, пластика, дерева и металла

Шум от дрели прекратился, строительный мусор убран, ремонт завершен. Все вокруг новое и красивое. Только на окне были следы липкой защитной ленты, капли клея на кухне и в ванной, да еще на стенах остатки двустороннего скотча.
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