Сегодня включение в индекс Мосбиржи не сделает компанию королем рынка

Пока мы думаем над выбором бумаг в условиях запредельной ставки, Мосбиржа подкидывает свои идеи.Сразу к делу - новый состав индекса Мосбиржи и валютного РТС с 20 декабря:В базу расчета войдут: - ХедХантер - в связи с завершением редомициляции;- Совкомбанк и ЮГК - новички.
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