Федеральное агентство новостей №1

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ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук рассказал, что артиллерия осуществила удар по двум украинским бригадам и одному полку, нанеся противнику значительные потери.

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