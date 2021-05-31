МОЯ СТРАНА

5 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алиса алиска
    брать можно, потому как, вежливый В.Путин, носить будет имитацию, потому как - не такой простакЯпонцы посоветова...
  • Дмитрий Ge
    Старость не радость вернее старческий маразм, брать у врага и носить глупость. Они и без очков знают что он делает,...Японцы посоветова...
  • Лев Добрый
    Кто скажет, сколько ещё терпеть этих фашистов?Под Донецком в ре...

В Совфеде сообщили о «плохих новостях» для Украины

В Совфеде сообщили о «плохих новостях» для Украины

Для Украины пришли «плохие новости», об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что Пентагон провалил испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх