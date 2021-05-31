В Совфеде сообщили о «плохих новостях» для Украины

Для Украины пришли «плохие новости», об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что Пентагон провалил испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis.
Для Украины пришли «плохие новости», об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что Пентагон провалил испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis.
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