Парижское сборищие

Сборище в Париже, где обсуждали, что делать Европе после речи Вэнса и новой политики США.Как заявил Туск, к каким-то конкретным результатам участники не пришли и по итогам ничего нового кроме привычных банальностей про свободу, демократию и поддержку нацистского режима на Украине не родили.