⚡️ «Мы в вас верим! Берегите себя! Возвращайтесь с Победой!» Главные слова, которые так важно слышать нашим ребятам.
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⚡️ «Мы в вас верим! Берегите себя! Возвращайтесь с Победой!» Главные слова, которые так важно слышать нашим ребятам.