Никита Сергеевич Хрущев, известный советский лидер, часто ассоциируется с периодом "оттепели" и строительством "хрущевок".
«Доярки Хрущёва»: как они развалили СССР?
Комментарии
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вага карлито
Загадочные процессы в России когда к власти приходят иногда типы Хрущева Ёлкина Горби!)))Еще более загадочно как им ставят мемориалы памяти отпускают жить в Европах !Вспоминают добрым словом!))
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1 д.
А
Александр
Хрущеву еще бандеровскую нечисть не припомнили. А пятиэтажки во всем мире подхватили. Правда, потом опомнились.
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1 д.
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