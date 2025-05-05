В чем разница между стиральным порошком и капсулами

Какое синтетическое моющее средство эффективнее и безопаснее с точки зрения науки. media-ja/Shutterstock/FOTODOM Выбор стирального порошка или жидкого средства для стирки ставит в тупик: что эффективнее? А что безопаснее? Разобраться в этом непростом вопросе помог старший преподаватель химии Университета Тасмании Натан Килах в статье для The Conversation.