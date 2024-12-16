Самолеты с тоннами долларов и евро: Асад переправлял деньги в Москву

Фото: bbc.co.uk Согласно информации, опубликованной изданием Financial Times (FT), в 2018-2019 годах, когда Башар Асад находился у власти, Центральный банк Сирии отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными.
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