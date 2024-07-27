ТАСС: мошенники создали новую схему кражи доступа к Telegram-аккаунтам

Мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам в Telegram, предупреждает ТАСС. Злоумышленники, используя номер телефона своей потенциальной жертвы, направляют множество запросов на получение кода подтверждения для входа в соцсеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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