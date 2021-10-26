Большой этнографический диктант проведут в Братске в онлайн-формате с 3 по 7 ноября

Большой этнографический диктант пройдет в Братске с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. В рамках этого мероприятия братчане познакомятся с культурой народов, проживающих в России, а также у жителей оценят общий уровень этнокультурной грамотности.
Большой этнографический диктант пройдет в Братске с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. В рамках этого мероприятия братчане познакомятся с культурой народов, проживающих в России, а также у жителей оценят общий уровень этнокультурной грамотности.
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