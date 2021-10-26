Иркутск Сегодня

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Царенкова
    Ковыктинское месторождение прихватизировали, теперь это частная территория, каръеры делают где захотят, местным же ни...Охотник в Иркутск...
  • Екатерина
    Это последствия бездумного предоставления банками кредитов всем желающим. Профессия "Судебный пристав" скоро станет с...Братчанин стрелял...
  • галина
    Надо закрывать такие дома и отбирать лицензию.Прокуратура Иркут...

Большой этнографический диктант проведут в Братске в онлайн-формате с 3 по 7 ноября

Большой этнографический диктант проведут в Братске в онлайн-формате с 3 по 7 ноября

Большой этнографический диктант пройдет в Братске с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. В рамках этого мероприятия братчане познакомятся с культурой народов, проживающих в России, а также у жителей оценят общий уровень этнокультурной грамотности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх