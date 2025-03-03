17-летний мотоциклист въехал в ниссан в Иркутске и попал в больницу

ДТП произошло в минувшие выходные на улице Розы Люксембург. Как предварительно установили в ГАИ, 17-летний водитель мотоцикла «Прогаси» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Ниссан Марч».
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