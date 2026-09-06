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Дюжев подобрал «идеальные» роли в кино для футболистов: Мостовой – Александр Невский, Павлюченко – мальчик из «Республики ШКИД»

Актер и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев подобрал роли в кино для футболистов. « Федор Смолов – наверное, мог бы сыграть того самого мальчика, которого играл Бурляев у Тарковского в «Андрее Рублеве», Бориску.

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