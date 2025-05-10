Майские аномалии: в Крыму снова ожидаются заморозки

Погода вновь вносит свои коррективы в грандиозные планы крымчан и туристов. Окончание майских праздников уже немного подпортил атмосферный фронтальный раздел, который утром 10 мая вызвал на полуострове кратковременные, а местами довольно сильные дожди.
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