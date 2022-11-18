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Сорокин во 2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 26 бросков «Нэшвилла» из 31

Илья Сорокин во 2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 26 бросков «Нэшвилла» из 31. «Айлендерс» уступили «Предаторс» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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