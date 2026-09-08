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Царьград

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Просрочка для Украины: Сибига просит у союзников ракеты с истекающим сроком годности

Просрочка для Украины: Сибига просит у союзников ракеты с истекающим сроком годности

Глава МИД Украины Сибига попросил союзников передать ВСУ ракеты с истекающим сроком годности.Глава украинского МИД Андрей Сибига обратился к западным странам с просьбой передать Киеву ракеты-перехватчики, в том числе с истекающим сроком годности.

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