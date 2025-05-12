В Сети подозревают, что штаны «с ширинкой сзади» Зеленский надел, чтобы заинтриговать именно президента Франции.
«Задний карман» для «быстрого доступа» - раскрыта тайна «модных штанов» Зеленского
Комментарии
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Владимир Петросов
" ... разгадка "заднего кармана Зеленского" - где-то там молния для быстрого доступа ..." возвращает к тексту слов старой песенки в исполнении Пугачёвой: "... жить не возможно, повернись назад ...". Тогда это была педерастическая хохма переделки песенки, а сейчас оказалось жизненной явью.
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59 мин.
Игорь Максаков
...., и это правит хохлами, хотя они этого заслужили, чтобы весь мир над ними потешался. Но мне непонятно зачем Трампу лететь в Турцию, чтобы пачкаться об него?
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20 мин.
Игорь Максаков
Это сколько надо нюхнуть, чтобы ширинку сзади не застегнуть😀
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11 мин.
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