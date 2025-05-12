«Задний карман» для «быстрого доступа» - раскрыта тайна «модных штанов» Зеленского

Владимир Петросов " ... разгадка "заднего кармана Зеленского" - где-то там молния для быстрого доступа ..." возвращает к тексту слов старой песенки в исполнении Пугачёвой: "... жить не возможно, повернись назад ...". Тогда это была педерастическая хохма переделки песенки, а сейчас оказалось жизненной явью.

Игорь Максаков ...., и это правит хохлами, хотя они этого заслужили, чтобы весь мир над ними потешался. Но мне непонятно зачем Трампу лететь в Турцию, чтобы пачкаться об него?