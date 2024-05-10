Системы раннего обнаружения лесных пожаров установят в Карагандинской области

В лесопосадках Караганды, Темиртау и Шахтинска появятся системы раннего обнаружения лесных пожаров. Их внедрение обеспечит своевременность реагирования подразделений и позволит локализовать пожары на начальной стадии.
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