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Эксперт объяснил, что может укрепить рубль

Эксперт объяснил, что может укрепить рубль

Доллар – главная валюта в международном внешнеторговом обороте и в резервах Центробанков. Делать выводы относительно глобального падения спроса на него не приходится, но некоторое ослабление позиций «американца» и укрепление рубля не исключено.

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