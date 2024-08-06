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Регионы России

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Врачи СамГМУ спасли подростка от асептического некроза таранной кости

Врачи СамГМУ спасли подростка от асептического некроза таранной кости

В самарских клиниках успешно проведена операция по лечению редкого заболевания - асептического некроза таранной кости.

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