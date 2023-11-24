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"Пугачёву кое-что удерживает рядом с Галкиным*": Актёр Садальский раскрыл тайну сбежавшей пары

"Пугачёву кое-что удерживает рядом с Галкиным*": Актёр Садальский раскрыл тайну сбежавшей пары

Станислав Садальский объяснил, что именно до сих пор удерживает артистку с её мужемЗаслуженный артист РСФСР Станислав Садальский считает, что Максим Галкин* довольно глупый мужчина, а его талант можно заключить в кавычки.

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