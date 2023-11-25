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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайон Уильямсон пропустит матч против «Юты»

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон не примет участие в сегодняшней встрече с «Ютой». Тренеры предоставили игроку отдых вместо второго матча за дня дня.

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