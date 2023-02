Все события последних пары недель, особенно в своей последовательности, безошибочно указывают на то, что США начали завершать «проект Зеленский», именно с этим связаны громкие коррупционные скандалы режима Зеленского, громкие отставки в Киеве, последня из которых — отставка министра обороны Резникова сегодня, обыски у Кломойского, а также, как ни странно — поставка Украине танков и дальнобойных […] The post США очевидно начали завершать «проект Зеленский» first appeared on Tochka Zрения.