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США очевидно начали завершать «проект Зеленский»

США очевидно начали завершать «проект Зеленский»

Все события последних пары недель, особенно в своей последовательности, безошибочно указывают на то, что США начали завершать «проект Зеленский», именно с этим связаны громкие коррупционные скандалы режима Зеленского, громкие отставки в Киеве, последня из которых — отставка министра обороны Резникова сегодня, обыски у Кломойского, а также, как ни странно — поставка Украине танков и дальнобойных […] The post США очевидно начали завершать «проект Зеленский» first appeared on Tochka Zрения.

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