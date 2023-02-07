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Два военнослужащих ВСУ сбежали с военного полигона в Германии и попросили политического убежища

Два военнослужащих ВСУ сбежали с военного полигона в Германии и попросили политического убежища

Украинские солдаты только и ждали момента, как покинуть ряды ВСУ и остаться в живых.Неординарное событие произошло на немецком полигоне Эккернфёрде, где началась учебная стажировка украинских военных по вождению и эксплуатации танков Leopard 2.

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