Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Иноагент "Левада": "народ не верит в честность выборов" - ложь, а Путин, даже при возможности голосовать за радикалов - "несистемщиков", набирает …

Иноагент "Левада": "народ не верит в честность выборов" - ложь, а Путин, даже при возможности голосовать за радикалов - "несистемщиков", набирает …

Счетовод   Тут  это.иноагент  "Левада"   опубликовал  результаты  первого   (в  начинающейся выборной кампании)   выборного  опроса.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Только Путин! Остальные в цирк...
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1 д.
Stilianos Kanakidis
Если бы В.В Путин выдвинул свою кандидатуру на управление всей Европой, то 100 на 100% получил бы 93,34% голосов европейцев. Остальные 6,66%-это шольцы, дер ляйны, бер боки и взаде боки. Подсчёт верный, сам считал.
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