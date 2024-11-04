Учителя принимают участие в онлайн-тренинге

Учителя, преподающие экзаменационные предметы в классах гимназического цикла, примут участие в бесплатных дистанционных курсах обучения, организованных Министерством образования и исследований и Национальным агентством по куррикулуму и оцениванию с ноября 2024 года по январь 2025 года.