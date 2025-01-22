БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мытищи: скандал вокруг жилищных сертификатов. Почему местные жители возмущены?

Мытищи: скандал вокруг жилищных сертификатов. Почему местные жители возмущены?

В подмосковных Мытищах разгорелся скандал, связанный с решением местных властей вручить жилищный сертификат многодетной семье.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Это не щедрость. Это плевок в лицо русским! Именно для этого данная акция, как и множество подобных, проводилась.
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19 час.

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