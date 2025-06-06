Многообещающая конструкция Т-15 сулит БМП высокую эффективность

Десять лет назад, в 2015 году, Вооруженные силы России представили боевую машину пехоты Т-15. Предполагалось, что наряду с танком Т-14 “Армата”, самоходной гаубицей 2С35 “Коалиция” и другим передовым вооружением сухопутных войск, представленным примерно тогда же, она значительно упрочит боевые возможности российской армии.
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