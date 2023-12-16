Пашинян выбирает страну, из которой заявит о капитуляции Армении? Есть три варианта

Политолог и политаналитик Бениамин Матевосян высказался по поводу заявления армянского премьера о “неизбежности упразднения” Нагорного КарабахаБениамин Матевосян, политический эксперт, эмоционально прокомментировал слова Никола Пашиняна о том, что сдача Арцаха (Нагорного Карабаха — ЦГ) “была неизбежна”.
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