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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Пирло: «Я больше не кандидат на пост тренера сборной Италии. Узнал об этом вчера вечером»

Андреа Пирло сообщил, что не возглавит сборную Италии. Ранее сообщалось , что специалист принял предложение и должен был подписать контракт с Федерацией футбола Италии, однако назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией.

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