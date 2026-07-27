Андреа Пирло: «Я больше не кандидат на пост тренера сборной Италии. Узнал об этом вчера вечером»

Андреа Пирло сообщил, что не возглавит сборную Италии. Ранее сообщалось , что специалист принял предложение и должен был подписать контракт с Федерацией футбола Италии, однако назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией.
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