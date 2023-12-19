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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биатлонистка Херманн-Вик признана спортсменкой года в Германии по версии журналистов, гимнастка Варфоломеева – 2-я

Награда вручалась по версии Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS). Херманн-Вик набрала 1276 баллов в голосовании и опередила бывшую российскую гимнастку Дарью Варфоломееву (1255).

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