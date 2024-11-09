МИД Украины сообщил об установлении диалога между Зеленским и Трампом

Между президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, и победившим на президентских выбора США республиканцем Дональдом Трампом установлен диалог, команды сторон приступят к подготовке организации их встречи.
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