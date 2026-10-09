Китайцы представили необычный автодом Mengshi Meng 8 на базе армейского грузовика: 6,7-литровый мотор, бак на 210 литров топлива, двуспальная кровать и даже кислородный концентратор

В салоне — холодильник, медиасистема, стиральная машина и отдельный санузел Китайская Dongfeng представила очень необычный автодом Mengshi Meng 8 — он построен на базе рамного армейского грузовика.
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