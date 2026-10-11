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Тульские новости

60 подписчиков

«ЛизаАлерт» в Тульской области за сентябрь нашёл 61 человека

«ЛизаАлерт» в Тульской области за сентябрь нашёл 61 человека

В сентябре поисково-спастаельный отряд «ЛизаАлерт» в Тульской области нашёл 61 человека живыми, 4 — погибшими, 6 человек до сих пор не найдены.

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