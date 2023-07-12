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Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы

Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы

В результате поездки Зеленского в Турцию Киев получил:1. Очередное заявление о поддержке Анкарой территориальной целостности Украины.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Турция зажата географически и от того бреда, что несет автор, - можно только смеяться
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15 час.
Nikolia Vovchenko
Бред в другом...&quot;Султан&quot; слишком многое поставил на&quot;нашу&quot;элитку,которая напичкивала Турцию халявными ресурсами.Потому и такое наглое заявление о &quot;зерновой сделке&quot;
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9 час.

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