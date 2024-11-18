Миграционная риторика резко изменилась в Приморье: «Думаем о привлечении в край миграционного потока»

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ФедералПресс. В правительстве Приморского края в конце прошлой недели прошло расширенное заседание Общественной палаты по миграционной политике и гармонизации межнациональных отношений.
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