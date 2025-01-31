В Кузбассе будут судить водителя фуры за смертельное ДТП на трассе

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 30 января сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в отношении 40-летнего жителя Березовского.
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