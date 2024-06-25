"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Испуг. Нужен хороший испуг и даже последующая паника. На той стороне слишком много хероев образовалось. В нашу сторону они стрелять не боятся, а в сторону Киева опасаются.
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18 час.
Александр Бабин
Да надо что бы и Киев почувствовал на себе-что бы все западные шавки боялись туда соваться
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18 час.
LEV Skoroxod
Я так думаю, может я ошибаюсь, но! Почему не херачат Киев? Дело не в людях, а в Киеве, Киев был истоком киевской руси, там много памятников архитектуры, и лавра, и крещатиК и пр..  А по моему, надо как в 17м, мы наш, мы новый мир построим! Сравнять к ебеням этот уже не киев, а кiив! И построить потом новый, на другом месте!
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16 час.

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