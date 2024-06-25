"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

Испуг. Нужен хороший испуг и даже последующая паника. На той стороне слишком много хероев образовалось. В нашу сторону они стрелять не боятся, а в сторону Киева опасаются.

LEV Skoroxod

Я так думаю, может я ошибаюсь, но! Почему не херачат Киев? Дело не в людях, а в Киеве, Киев был истоком киевской руси, там много памятников архитектуры, и лавра, и крещатиК и пр.. А по моему, надо как в 17м, мы наш, мы новый мир построим! Сравнять к ебеням этот уже не киев, а кiив! И построить потом новый, на другом месте!