Спрос в Китае поддерживает цены на медь

Цены на медь выросли в понедельник после недельного снижения, поскольку устойчивый спрос со стороны крупнейшего потребителя - Китая оказал некоторую поддержку, но опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США сдерживают покупки.