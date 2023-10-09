Спрос в Китае поддерживает цены на медь

Цены на медь выросли в понедельник после недельного снижения, поскольку устойчивый спрос со стороны крупнейшего потребителя - Китая оказал некоторую поддержку, но опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США сдерживают покупки.
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