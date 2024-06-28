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Председатель КНР заявил о готовности Китая создать университет Глобального Юга и платить стипендии талантливым студентам

Председатель КНР заявил о готовности Китая создать университет Глобального Юга и платить стипендии талантливым студентам

Университет Глобального Юга может быть создан по инициативе Китая. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин, который побывал на торжественном мероприятии в честь 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования.

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